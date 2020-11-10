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دولة عربيّة تحصل على الأولويّة لاستيراد لقاح كورونا

2020/11/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا


نقلت صحيفة “القبس” عن مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة الكويتية عقدت اتفاقا مبدئيا مع شركة “فايزر” الألمانية بشأن استيراد نحو مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا إذا اعتمد رسميا.

وأفيد في هذا الصدد بأن الكمية المذكورة سيتم استيرادها على مراحل متفرقة قد تبدأ في نهاية العام الجاري.

كما نقلت الصحيفة عن المصادر أن “الكويت لها أولوية في التوريد السريع للقاح، بعد موافقة الجهات الرقابية على تعاقد وزارة الصحة بشكل مباشر مع فايزر، وبكلفة تصل إلى 7.6 مليون دينار تقريبا”.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة الكويتية لن تكون ملزمة باستيراد هذا اللقاح في حال عدم حصوله على الضوء الأخضر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي يرجح أن يتم في نهاية الشهر الحالي.

وبشأن طريقة استعمال هذا اللقاح، بينت المصادر أنه يعطى “للشخص مرتين”، مشيرة كذلك إلى أن الوزارة وضعت “خططها للتعامل مع الشرائح المشمولة بأخذ لقاحات كورونا عموما”.

وكشف في هذا الشأن أن الكميات المستوردة إذا ما كانت محدودة، فان” اللقاح سيتم منحه لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف الأمامية والمعاقين، والمعرضين لالتقاط عدوى الفيروس”.

وأبلغ أيضا بأنه إذا توفر اللقاح بكميات كبيرة خلال العام المقبل “فإنه سيشمل جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين” في الكويت، مع الإشارة إلى أن وزارة الصحة بالبلاد “تستهدف استيراد 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، سيما وأن اللقاح لا ينصح بمنحه لمن هم دون الـ 18 عاما”.

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