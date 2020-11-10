نابل: تسجيل 6 وفايات و118 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت، ولاية نابل، خلال اليومين الاخيرين، 6 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الوفايات منذ بداية الجائحة، إلى 106 حالات، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتائج التحاليل التي تم إجراؤها من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها للتقصي عن فيروس “كورونا”، أسفرت اليوم عن تسجيل 118 إصابة محلية جديدة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 4613 حالة.

وأضاف، ان عدد الحالات التي لاتزال حاملة للفيروس بالجهة، بلغ 1331 حالة، في حين بلغ عدد الذين تم رفع العزل الصحي عنهم خلال الـ48 ساعة الاخيرة، 241 شخصا، مشيرا إلى ان عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية بلغ الى حد الآن 77 شخصا.

وتتوزع حالات الاصابة المسجلة مؤخرا بالجهة، الى 25 إصابة بمعتمديتي نابل والحمامات، و17 بمعتمدية دار شعبان الفهري، و11 بمعتمدبة بني خيار، و7 بمعتمديتي الهوارية وبني خلاد، و6 بمعتمدية بوعرقوب، و5 بمعتمدية قرمبالية، و4 بمعتمدية قليبية، و3 بمعتمدية قربة، فضلا عن إصابتين (02) بكل من معتمديات منزل تميم وتاكلسة ومنزل بوزلفة و سليمان.