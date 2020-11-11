صفاقس: تسجيل حالة وفاة و126 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتعافي 106 أشخاص من الوباء

سجلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة لتفشي وباء “كورونا” بتاريخ اليوم الأربعاء حالة وفاة و126 إصابة جديدة بالفيروس تم الكشف عنهم على إثر القيام ب323 تحليلا مخبريا مقابل تعافي 106 أشخاص، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها اليومي على صفحتها الرسمية.

وارتفع نتيجة لهذه الحصيلة الجديدة للوباء عدد الوفيات الناتجة عن الوباء بالجهة إلى حد الآن إلى 123 حالة وفاة والحالات الحاملة للفيروس إلى 4734 حالة وعدد المتعافين منه 3665 شخصا، وبلغ عدد التحاليل المنجزة 22 ألفا و389 تحليلا.

ويعرف عدد المرضى المتكفل بهم في مختلف المؤسسات والوحدات الاستشفائية العمومية والخاصة بالجهة استقرارا نسبيا مع ارتفاع صغير لعدد المقيمين في المستشفيات العمومية مقارنة مع المصحات الخاصة، وذلك بعد رفع طاقة عدد أسرة “الأوكسجين” و”الإنعاش” في القطاع العمومي.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المقيمين بقسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب بورقيبة استقر عند 8 مصابين في حين يقدر عدد المقيمين بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ب72 مصابا وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة ب48 مصابا.