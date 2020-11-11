جندوبة: تسجيل 05 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا” بولاية جندوبة الى 93 حالة وفاة بعد تسجيل 05 وفيات خلال الأيام الثلاث المنقضية (8 و9 و10 نوفمبر) بعد ان كان مستقرا في حدود 88 حالة الى حدود 7 نوفمبر الجاري، وفق ما جاء في التقرير اليومي لخلية الازمة الصحية بالجهة الصادر اليوم الأربعاء.

كما تم تسجيل 27 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات الإيجابية منذ بداية الجائحة 1312 حالة موزعة بين 930 حالة بالدائرة الصحية جندوبة و188 حالة بالدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان و65 حالة بالدائرة الصحية بطبرقة و45 حالة بغار الدماء وادي مليز و42 حالة بفرنانة وذات العدد بالدائرة الصحية عين دراهم.

ولم يختلف ترتيب الدوائر الصحية من حيث عدد الوفيات عما تم تسجيله بالنسبة للإصابات، حيث تصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة عدد الوفيات ب34 حالة وفاة، و20 حالة ببوسالم بلطة بوعوان و12 حالة بغار الدماء وادي مليز، و14 حالة بمعتمدية فرنانة، و8 حالات بعين دراهم، و05 حالات بمعتمدية طبرقة.