فوزي مهدي: تونس تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بفيروس كورونا لكن الوضع تحت السيطرة

قال وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الاربعاء، ان تونس سجلت خلال الفترة المتراوحة بين 2 و8 نوفمبر حوالي 10 آلاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أي ما يعادل 1430 حالة اصابة يوميا وه رقم يعتبر مرتفعا على حد تعبيره.

وقال، خلال الندوة الصحفية الدورية التي تعقدها وزارة الصحة اسبوعيا لتقديم الوضع الصحي في البلاد، إن “نسق الاصابات بالفيروس لازال مرتفعا لكننا مسيطرين على الوضعية ونتخذ جميع الاجراءات كي نقاوم تفشي الفيروس وتدعيم القدرات الاستشفائية للتكفل بالمرضى”.

وأضاف، أن عدد مرضى كوفيد المقيمين حاليا بالمستشفيات يبلغ 1590 مريض 85 بالمائة منهم في المؤسسات الاستشفائية العمومية ويقيم بأقسام الانعاش 284 مريضا.

ولفت الى أنه تم تعزيز طاقة استيعاب المستشفيات بأسرة الانعاش والاكسيجين التي تبلغ حاليا 1485 سرير اكسيجين و248 سرير انعاش، مشددا على نية الوزارة دعم المنظومة الصحية العمومية بانتداب اطارات طبية وشبه طبية حتى يتم تبعا لذلك الترفيع في عدد الاسرة لمعالجة مرضى كوفيد.

واعتبر أن مسؤولية مجابهة الفيروس هي مسؤولية جماعية فالدولة تقوم بواجبها وتراقب تطبيق الاجراءات وتدعم القدرات الاستشفائية على ان يتحمل المواطن دوره في مواصلة اتخاذ الاجراءات الوقائية.