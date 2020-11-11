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مدنين: حالة وفاة بفيروس كورونا بجرجيس

2020/11/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

توفي مساء اليوم الاربعاء، امرأة مصابة بفيروس كورونا بولاية مدنين، وهي مسنة تبلغ من العمر 74 عاما، وأصيلة جرجيس، وكانت قد أقامت بإحدى المصحات الخاصة منذ الأسبوع الماضي لتكون حالة الوفاة السابعة بمعتمدية جرجيس.

وبذلك، يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا بولاية مدنين إلى 38 حالة وفاة منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضي، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

ويذكر أن معتمدية جرجيس بدأت تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا لتصل عدد الاصابات بها من يوم 2 نوفمبر حتى هذا اليوم، إلى 62 إصابة، ما جعل بلديتي جرجيس وجرجيس الشمالية تتخذان عدة اجراءات للحد من انتشار الفيروس، من بينها تفعيل خلية الأزمة، وتنظيم حملات تحسيسية لاحترام اجراءات الوقاية، وتعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية، وتعليق إبرام عقود الزواج بكافة الدوائر البلدية، ومنع مظاهر الاحتفالات.

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