بنزرت: إلقاء القبض على 5 أشخاص بتهمة التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة ومسك واستهلاك مادة مخدرة

تمكّنت، اليوم الاربعاء، المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم أمن بنزرت، من القاء القبض على 5 أشخاص من بينهم امراة، بتهمة التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ومسك واستهلاك مادّة مخدرة، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان وحدات الامن التابعة لمركز رفراف تولوا بالتنسيق مع مصالح أمن منطقة راس الجبل وبوحدات إقليم الامن الوطني ببنزرت، مداهمة منزل يقع بأحد احياء مدينة رفراف والقاء القبض على 5 اشخاص من بينهم امراة وشخص محل 5 مناشير تفتيش لفائدة الجهات الأمنية بالجهة.

وتم، كذلك، حجز مبلغ مالي من العملة التونسية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية (حوالي 670 أورو)، الى جانب 22 قرص مخدر نوع “اكستازي”، و3 محركات نوع “ياماها” و12 صدرية نجدة وعدد من شماريخ النجدة.

يشار الى أنه وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالاشخاص الـ5 بتهمة التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة ومسك واستهلاك مادة مخدرة، فضلا عن ادراج منظم الرحلة و17 شخصا اخرون بالتفتيش، علما وانهم كانوا من بين العناصر المشاركة في العملية ولاذوا بالفرار خلال عملية المداهمة.