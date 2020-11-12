قابس: تسجيل 68 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الاجهوية للصحة بقابس حسين جبران انه تم اجراء 157 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 68 عينة جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها

واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 19 اصابة بالحامة، و17 اصابة بقابس المدينة، و16 اصابة بقابس الجنوبية، و06 اصابات بكل من وذرف وغنوش، و03 اصابات بمارث، واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.

وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 2602 اصابة، وقد تجاوز 2080 من المصابين مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 522 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 143 حالة بقابس الجنوبية، 126 حالة بقابس المدينة، و74 حالة بالحامة، و52 حالة بالحامة.