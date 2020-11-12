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صفاقس: حالتا وفاة و97 إصابة جديدة و103 حالات شفاء في آخر حصيلة لوباء “كورونا” بالجهة

2020/11/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

عرفت ولاية صفاقس حالتي وفاة و97 إصابة جديدة من مجموع 312 تحليلا منجزا و103 حالات شفاء في آخر حصيلة لوباء “كورونا” أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الخميس.

ويقيم حاليا جراء الإصابة بالوباء 8 مرضى بقسم العناية المركزة (إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و75 مصابا بقسم (أوكسجين كوفيد) بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر وتتكفل المصحات الخاصة من جهتها ب41 مصابا باختلاف وضعياتهم الصحية ودرجة خطورتها.

وقد ارتفعت، بناء على المستجدات والإحصائيات الجديدة المتعلقة بالحالة الوبائية في الجهة، الحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ ظهور الجائحة في صفاقس إلى 4831 حالة والوفيات إلى 125 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 3668 حالة، كما بلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء 22701 تحليل إلى حد الآن.

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