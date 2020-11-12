سوسة: ارتفاع اجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” إلى 173 وفاة بعد تسجيل 04 حالات وفاة جديدة

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة الى 173 وفاة منذ ظهور الوباء، وذلك بعد تسجيل 4 وفيات إضافية امس الأربعاء، بحسب رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وأضافت العذاري في تصريح ل(وات) اليوم الخميس ان ولاية سوسة سجلت امس الاربعاء 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد معالجة 307 تحاليل مخبرية ليتواصل ارتفاع عدد المصابين إلى 6507 مصابين منذ بداية الجائحة

ومن بين الاصابات الجديدة المسجلة امس 34 اصابة في مساكن، و24 اصابة في معتمدية سوسة جوهرة، وإصابتين جديدتين في صفوف الإطارات الصحية ليرتفع مجموع الإصابات في صفوف هذا السلك الى 409 إصابات

ولم يطرأ أي تغيير على عدد الأشخاص الذين اكملوا فترة الحجر الصحي حيث استقر العدد في مستوى 3156 شخصا، فيما لا يزال 3097 حاملا للفيروس في حالة متابعة ومراقبة طبية، وفق ذات المصدر.