ذاكر الهيذب يكشف توقف العمليات الجراحية و الانعاش بمستشفى قابس.. وهذه التفاصيل

أكّد ذاكر الله الهيذب أخصائي أمراض القلب والشرايين بالمستشفى العسكري اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 أنّ اجراء العمليات الجراحية وانعاش المرضى سيتوقفان في المستشفى الجهوي بقابس لغياب الاطباء.

وعبّر ألاهيذب في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” عن شعوره بإحباط شديد للوضع الصحي في قابس قائلا ” تسمع الصباح أخبارا تشعرك بإحباط شديد…كان هناك بمستشفى قابس طبيبان للتخدير والانعاش يعملان فوق طاقتهما وفي ظروف صعبة طيلة ازمة كوفيد التي بدأت في قابس قبل المدن الاخرى بشهرين”.

واضاف “شعر طبيب انعاش بقهر شديد وقدم استقالته في حالة غضب إحتجاجا على الظروف الصحية ، فما كان من السلطات الصحية الا قبولها في ظرف اسبوع مما يعني أنّه لا وجود لا لحوار ولا لحديث عن النقائص والتعطيلات…مستشفى كامل ستتوقف فيه العمليات والانعاش نظرا لغياب الاطباء”.

وتسائل “اريد ان افهم أهداف من أمضى على الاستقالة وماهي نظرته للقطاع الصحي بالجهة ؟ أنا مصدوم وان شاء الله يتمّ سماع الطبيب المستقيل للتراجع عن قرار الاستقالة ( الممضى) وربي معاكم سكان قابس”.