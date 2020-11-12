احمد احمد يغادر المستشفى بالقاهرة بعد فترة 12 يوما من المراقبة والعزل

افاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ان رئيسه أحمد أحمد غادر امس المستشفى بالقاهرة بعد ان دخله يوم يوم 30 اكتوبر الماضي بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19 . وقضى احمد فترة من العزل والمراقبة في مستشفى السلام الدولي بالقاهرة (مصر) وأذن له الأطباء بمغادرته صباح امس .

وجاء في بلاغ ال”كاف” ايضا ” الآن لم تعد حالته معدية ، ومع الحد الأدنى من خطر حدوث مضاعفات ، غادر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المستشفى للعودة إلى منزله في القاهرة (مصر). وصف الأطباء له فترة نقاهة لمدة 20 يومًا على الأقل ، سيتعين عليه خلالها الحد من جهوده لاستعادة طاقته بالكامل”.”