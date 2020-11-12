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احمد احمد يغادر المستشفى بالقاهرة بعد فترة 12 يوما من المراقبة والعزل

2020/11/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

افاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ان رئيسه أحمد أحمد غادر امس المستشفى بالقاهرة بعد ان دخله يوم يوم 30 اكتوبر الماضي بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19 . وقضى احمد فترة من العزل والمراقبة في مستشفى السلام الدولي بالقاهرة (مصر) وأذن له الأطباء بمغادرته صباح امس .

وجاء في بلاغ ال”كاف” ايضا ” الآن لم تعد حالته معدية ، ومع الحد الأدنى من خطر حدوث مضاعفات ، غادر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المستشفى للعودة إلى منزله في القاهرة (مصر). وصف الأطباء له فترة نقاهة لمدة 20 يومًا على الأقل ، سيتعين عليه خلالها الحد من جهوده لاستعادة طاقته بالكامل”.”

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