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وزارة التربية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 بالمؤسسات التربوية إلى 2218 إصابة إلى حدود يوم 11 نوفمبر الجاري

2020/11/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19، بالوسط المدرسي، إلى 2218 حالة، حسب آخر تحيين لحالات الإصابة بالفيروس بالمؤسسات التربوية، من 15 سبتمبر الماضي إلى غاية 11 نوفمبر الجاري، نشرته وزارة التربية، مساء الخميس، على صفحتها الرسمية.

وبلغت نسبة الإصابات بالوسط المدرسي، حسب ذات التحيين، 917 إصابة في صفوف التلاميذ، و1043 إصابة في صفوف المدرسين، و204 اصابة بين اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي، والإداريون، والقيمون العامون، والقيمون والمرشدون التطبيقيون، إضافة إلى 54 إصابة في صفوف العملة، لتبلغ نسبة الإصابات في الوسط المدرسي 0.89 بالمائة.

كما بلغ إجمالي المؤسسات التربوية التي سجلت حالات إصابة بفيرس كورونا ، 1075 اصابة، أي بنسبة 17.58 بالمائة.

وسجلت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة أعلى عدد من المؤسسات التربوية التي مسها الفيروس ب 85 مؤسسة، تليها المنستير ب 76 مؤسسة، فنابل ب 69 مؤسسة، ثم تونس 1 وبن عروس ب 55 مؤسسة، وتونس 2 ب 48 مؤسسة ، لتتذيل القائمة من حيث عدد المؤسسات التي سجلت حالات إصابة ولايتي منوبة وتطاوين ب 12 و11 مؤسسة على التوالي.

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