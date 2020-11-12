وزارة الصحة تسجل يوم 11 نوفمبر الجاري 21 حالة وفاة و1584 حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة، و1584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق البلاغ اليومي حول تطور الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19 في تونس، الذي نشرته الوزارة عشية الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأفادت الوزارة أنه قد تم يوم أمس التبليغ عن 30 حالة وفاة جراء الكوفيد 19، سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 10 نوفمبر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2151 وفاة، فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات المكتشفة إلى 76106 إصابة. وفي المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 51807 متعافيا

ويتم حاليا التكفل بـ 1535 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، يقيم 283 منهم حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، ويخضع 142 من بينهم إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.