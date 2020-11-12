قفصة: تسجيل وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا ورصد 45 إصابة بالفيروس

تسبّب فيروس كورونا اليوم الخميس في وفاة شخص من الرديف من ولاية قفصة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بالجهة منذ شهر مارس الماضي وإلى حد اليوم، إلى 35 وفاة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة مساء الخميس عن رصد 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها خمس إصابات لإطارات شبه طبّية، وذلك من مجموع 71 عيّنة لأشخاص اشبته في إصابتهم بعدوى الفيروس خضعت للتحاليل السريعة ولإختبارات الكشف عن كورونا بمركز التحاليل البيولوجية بمستشفى قفصة، وأيضا بمركز تحاليل تابع للقطاع الخاصّ.

وطالت أغلب هذه الإصابات أشخاصا من معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة بلغت 31 إصابة، فيما تتوزّع بقيّة الاصابات على معتمديات القصر ب7 إصابات والرديف ب4 إصابات والمتلوي بإصابتين والمظيلة بإصابة واحدة.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1128 مصابا، توفّي من بينهم 35 شخصا، وتعافى منهم 648 مصابا.

ويبلغ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 445 مصابا، أكثر من نصفهم من معتمدية قفصة الجنوبية، التي كان المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة قد صنّفها منذ أكثر من شهر منطقة ذات خطورة إنتشار مرتفعة لوباء كورونا.

كما يقيم 24 مصابا من مجموع المصابين الحاملين للفيروس بقسمي كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة.