اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالتي وفاة مقابل تسجيل 17 حالة شفاء جديدة ، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 1331 حالة اصابة مؤكدة منها 52 حالة وفاة و866 حالة شفاء.

*ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، وعن إصابة 34 شخصا بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 10 نوفمبر الجاري.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الوفايات بولاية الكاف إلى 51 حالة وفاة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1836 إصابة وحالات الشفاء إلى وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

من جهة أخرى، لا يزال 372 شخصا يخضعون إلى الحجر الصحي ويمثلون حصيلة الإصابات المسجلة خلال الايام العشرة الاخيرة منهم227 شخصا في مدينة الكاف، و 62 بالدهماني و 31 في تاجروين، تليها السرس بـ17 حالة، بينما تظل الطويرف إلى حد الآن خالية من أية إصابة.

*ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 36 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و 24حالة شفاء، و5 حالات وفاة أمس الأربعاء.

وبتسجيل حالات الاصابة الجديدة يرتفع إجمالي عدد الحالات النشطة (مازالت حاملة للفيروس) بالجهة إلى 672 حالة، منها 668 حالة يخضع أصحابها حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

هذا وسجلت الجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم 1430 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 117 حالة وفاة، و672 حالة شفاء.

*ولاية المهدية

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ35 عينة عن 13 إصابة جديدة مؤكدة في ولاية المهدية، علاوة على وفاة مواطنين اثنين من معتمديتي رجيش والجم، في المقابل تعافى 30 مصابا من الفيروس.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 4 بالمهدية، و3 بالجم، وإصابة واحدة بكل من أولاد الشامخ، والسواسي، والشابة، وسيدي علوان، وهبيرة، وشربان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية المهدية، منذ بداية الجائحة، 1154 منها 37 حالة وفاة، و767 حالة شفاء مقابل 350 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

*ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان اليوم الخميس حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا “، و31 إصابة إضافية بالفيروس ليرتفع إجمالي عددد الوفايات إلى 40 حالة وفاة وإجمالي الاصابات امنذ فتح الحدود إلى 821 حالة منها 67 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.

*ولاية أريانة

سجلت ولاية أريانة، خلال الـ 24 ساعة الاخيرة، 18 حالة وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة بالجهة الى نحو 3294 اصابة منها 3221 اصابة محلية، و73 اصابة مستوردة وذلك منذ انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد الوفايات 110 حالة الى حد اليوم الخميس.

وقد توزعت الإصابات بين الاناث بـ1724 اصابة، والذكور بـ1570 اصابة اما عدد حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغ 2408 حالات.

كما سجلت الجهة منذ فتح الحدود موفى شهر جوان الفارط 3195 اصابة مؤكدة، منها 3156 اصابة محلية، و39 اصابة مستوردة توزعت بين جنس الاناث ب1669 اصابة والذكور بـ1526 اصابة، في حين تم تسجيل 105 حالات وفاة و2314 حالة شفاء تام، حسب التقرير ذاته.

*ولاية بن عروس

سجّلت ولاية بن عروس، خلال 24 ساعة المنقضية، 71 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وحالة وفاة إضافية ليرتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة الى3811 حالة إصابة، وعدد الوفايات إلى 128 حالة وفاة، مع تسجيل ارتفاع كذلك في اجمالي عدد حالات التعافي منذ بداية الجائحة الى 3407 حالات بعد تسجيل 83 حالة شفاء جديدة.

*ولاية تطاوين

ارتفع العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية تطاوين ظهور الجائحة، إلى 491 إصابة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة، اليوم الخميس، توزعت الى 4 في تطاوين الشمالية، و4 في تطاوين الجنوبية، و5 في غمراسن، وحالة (01) في الصمار، ومثلها في رمادة. وارتفع كذلك عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذاتي، الى 144 مصابا، فيما يخضع 6 مصابين للعلاج في المستشفيات العمومية وحالتين في المصحات الخاصة، مقابل استقرار عدد الوفايات في حدود 29 حالة.

*ولاية سوسة

سجلت، ولاية سوسة، 5 حالات وفاة جديدة جراء الاإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد الوفايات بالفيروس الى 178 حالة منذ ظهور الوباء، كما لايزال عدد الإصابات بالفيروس متصاعدا في الجهة حيث تم تسجيل 76 إصابة جديدة، اليوم الخميس، وذلك إثر صدور نتائج تحاليل 211 عينة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 6583 إصابة ، منها 6494 إصابة مكتشفة بعد إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي

واستقر عدد الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي، في حدود 3156 شخصا، بينما لا يزال 3168 حاملا للفيروس في حالة متابعة ومراقبة طبية.