نابل: نسبة الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت ال70 بالمائة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، الخميس، بأن نسبة الشفاء من فيروس كورونا بالجهة تجاوزت ال70 بالمائة من مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة، مضيفا أن مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى، حسب البروتوكول الصحي المعتمد، بلغت 3401 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح مساء الخميس لمراسلة (وات)، أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة رفع العزل الصحي عن 75 حالة، في حين تم تسجيل 142 حالة إصابة محلية جديدة، ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة 4847 حالة، من بينها 1336 حالة لا تزال حاملة للفيروس.

وأشار إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليبلغ 110 حالات، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم الخميس، مبينا أن حالة الوفاة الأولى تعود لرجل يبلغ من العمر 53 سنة يشكو من أمراض مزمنة، وهو أصيل معتمدية منزل بوزلفة وتوفي بالمستشفى المحلي ببني خلاد أين كان يقيم منذ يومين، في حين تعود حالة الوفاة الثانية لرجل أصيل معتمدية بني خلاد عمره 75 سنة وتوفي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل منذ ثلاثة أيام.

وأوضح السليمي أن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملين بالقطاع الصحي العمومي بلغ 248 إصابة، من بينها 181 حالة تماثلت للشفاء، أي ما يفوق 72 بالمائة.

وبين أن حالات الإصابة الاخيرة المسجلة تتوزع إلى 35 حالة بمعتمدية نابل و16 حالة بمعتمدية بني خيار و15 حالة بمعتمديتي منزل تميم ودار شعبان الفهري و13حالة بمعتمدية قليبية و12 حالة بمعتمدية الحمامات و10 حالات بمعتمدية الهوارية و7 حالات بمعتمديتي قربة وبني خلاد و5 حالات بمعتمدية قرمبالية و4 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة، وحالتين بمعتمدية بوعرقوب، وحالة وحيدة بمعتمدية حمام الغزاز.