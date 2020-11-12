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سوسة: 5 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت، ولاية سوسة، 5 حالات وفاة جديدية بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد الوفايات بالفيروس الى 178 حالة منذ ظهور الوباء، وفق ما ذكرته، اليوم الخميس، رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري.
وأضافت العذاري، ان عدد الإصابات بفيروس “كورونا” مازال متصاعدا بولاية سوسة حيث تم اليوم تسجيل 76 إصابة جديدة، وذلك من مجموع تحليل 211 عينة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات إلى 6583 إصابة منذ بداية الجائحة. 6494 إصابة مكتشفة
واشارت، الى ان عدد الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي، ستقر في حدود 3156 شخصا، بينما لا يزال 3168 حاملا للفيروس في حالة متابعة ومراقبة طبية.

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