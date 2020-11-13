جريمة بشعة: فتاة تخبر والدها بتعرضهة للاغتصاب فيغتصبها و يدفن الشّاب حيّا

أصدرت المحكمة الابتدائيّة بنابل حكما بإعدام أب اِغتصب اِبنته.

وتعود تفاصيل الحكاية في تعرّض فتاة من معتمديّة الهوارية من ولاية نابل سنة 2018 للإغتصاب من قبل شاب ثلاثيني بعد تخديرها، ثم اخبارها لوالدها بذلك غير أنّه أقدم على اِغتصابها هو الآخر.

وقد كان الشاب يُهدّد الفتاة ويُجبرها على مواصلة ممارسة الجنس معه الشيء الذي جعلها تبيع أغراضها الخاصة لتقدم له مبالغ نقدية على امل ان تتخلص منه إلى أن تفطن والدها لسلوكها المتغيّر فإعترفت له بكل ما حدث.

ومن جانبه قام الاب وابنته باستدراج الشاب الى مقر سكناهم واقدم على قتل الشاب و ذلك عن طريق دفنه وهو حي اثر كسر رجليه لكي لايستطيع الحركة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بنابل حكما بالاعدام في حق الاب و 3 سنوات سجنا في حق الفتاة العشرينية بسبب تسترها على جريمة القتل.