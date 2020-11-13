برشلونة: اللاعبون يرفضون الاقتطاعات من رواتبهم

أخفقت إدارة نادي برشلونة الإسباني في التوصل إلى اتفاق مع لاعبي الفريق والعاملين في النادي للاقتطاع من رواتبهم والمساعدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ورغم انتهاء المهلة المعطاة للاعبين يوم الأربعاء، قدم الوفد الذي يمثل الإدارة المؤقتة للفريق -بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو- مقترحا جديدا قد يشكل خرقا في المفاوضات، وأعطوا اللاعبين وقتا إضافيا حتى 23 من الشهر الجاري لدراسته على أمل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وأبقت الإدارة المؤقتة نفس الطروحات التي عرضتها إدارة بارتوميو الراحلة، والتي تهدف إلى خفض الرواتب السنوية للاعبين بما يصل مجموعه إلى 190 مليون يورو.

وضربت أزمة تفشي كورونا الفريق الكتالوني بشكل قاس وستفقده أكثر من 300 مليون يورو من عوائد موسم 2020-2021، ويشير الإعلام الإسباني إلى أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين الأيام المقبلة، فإن “البرسا” سيتصرف بطريقة أحادية.

يذكر أن الإسباني جيرارد بيكيه والهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي كليمنت لنغلي والألماني مارك-أندريه تير شتيغن توصلوا لاتفاق مع إدارة النادي، ومددوا عقودهم قبل انطلاق مفاوضات الاقتطاع من الرواتب.