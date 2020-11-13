عاجل: منظّمة الصحّة العالمية قلقة بخصوص الوضع الوبائي في تونس

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران اليوم الجمعة بزغوان أن الوضع الوبائي كوفيد 19 بتونس مقلق جدا نظرا للارتفاع الملحوظ لعدد الاصابات والمرضى بالمستشفيات وحالات الوفاة المسجلة في الفترة الأخيرة.

وأضاف ايف سوتيران على هامش تواجده ضمن وفد من وزارة الصحة في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض السكري بولاية زغوان أن الأمر يستدعي التزام كل الأطراف وخاصة المواطن للقيام بدوره في احترام كافة الاجراءات التي تضمنها البروتوكول الصحي العام مشددا على السلوك الفردي لمواجهة هذا الوباء.

وأفاد المسؤول الأممي أن منظمة الصحة العالمية تسعى خلال هذه الفترة إلى تحسيس شركائها الدوليين بضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس لتجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر بها جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا مشيرا إلى أن تونس استفادت من دعم المنظمة ببعض التجهيزات في علاقة بهذا الوباء.