عاجل: قرارات جديدة تخص ولاية قبلي لمكافحة فيروس كورونا

اِنتظمت بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي وبحضور والي قبلي والمدير الجهوي للصحة إلى جانب ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب ونائب رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقد خصصت هذه الجلسة لتدارس سبل النهوض بالقطاع الصحي بهذه الولاية وذلك من خلال التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة ومزيد دعم المؤسسات الإستشفائية بالموارد البشرية وخاصة أطباء الإختصاص وبالتجهيزات الطبية الضرورية.

وتمّ الإتفاق خلال الجلسة على:

*تعزيز أسطول سيارات الإسعاف الطبي في موفّى شهر ديسمبر 2020

*التسريع بتركيز المخبر الجهوي للتحاليل المتعلقة بفيروس كورونا بداية من أواخر شهر نوفمبر 2020

*برمجة مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية قبلي في موفى شهر نوفمبر 2020

*تدعيم مراكز تصفية الدم بالجهة قصد تأمين الإحاطة بمرضى تصفية الدم

كما تمّ التأكيد على ضرورة دعم جهود الجهة الصحية بقبلي لمجابهة جائحة كوفيد-19.