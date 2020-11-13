عاجل: قرارات جديدة تخص ولاية قبلي لمكافحة فيروس كورونا

اِنتظمت بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي وبحضور والي قبلي والمدير الجهوي للصحة إلى جانب ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب ونائب رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد خصصت هذه الجلسة لتدارس سبل النهوض بالقطاع الصحي بهذه الولاية وذلك من خلال التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة ومزيد دعم المؤسسات الإستشفائية بالموارد البشرية وخاصة أطباء الإختصاص وبالتجهيزات الطبية الضرورية.
وتمّ الإتفاق خلال الجلسة على:
*تعزيز أسطول سيارات الإسعاف الطبي في موفّى شهر ديسمبر 2020
*التسريع بتركيز المخبر الجهوي للتحاليل المتعلقة بفيروس كورونا بداية من أواخر شهر نوفمبر 2020
*برمجة مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية قبلي في موفى شهر نوفمبر 2020
*تدعيم مراكز تصفية الدم بالجهة قصد تأمين الإحاطة بمرضى تصفية الدم
كما تمّ التأكيد على ضرورة دعم جهود الجهة الصحية بقبلي لمجابهة جائحة كوفيد-19.