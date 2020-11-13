تطاوين: نشر بلاغ انتداب ألف عون في شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين

تنفيذا لقرارات رئيس الحكومة يوم 5 نوفمبر الجاري لدفع التنمية والتشغيل في الجهة، عقب المفاوضات التي أنهت اعتصام الكامور وفتح مضخة البترول في محطة الضخ رقم 4 بالكامور، أعلنت شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، عن فتح مناظرة جهوية بالملفات لانتداب 1000 عاطل عن العمل، يتوزعون إلى 60 إطارا و140 عون تسيير و800 عون تنفيذ، وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة إلى غاية يوم 25 نوفمبر الجاري.

ودعت الشركة في بلاغها المترشحين إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد مضمون الوصول لإدارة الشركة دون سواها، مشيرة إلى أنه تم تكليف اللجان المحلية للتشغيل بالقيام بعملية الفرز والتصريح بالنتائج وقبول الاعتراضات، خلافا لما تم اعتماده في الدفعتين الماضيتين، بتكليف مكتب دراسات متخصص في الانتدابات.

وحددت الشركة شروط الانتداب التي تم الاتفاق حولها مع جميع الاطراف المعنية، منها أن يكون المترشح عاطلا عن العمل، وألا يكون له قرين عامل بالشركة أو بالقطاع الخاص، وألا يكون عاملا في الحضائر أو ممارسا لنشاط مهني بصفة أجير مصرح به لدى الصناديق الاجتماعية، وألا تزيد سنه عن 50 سنة، أو يزاول تعليمه في السنة الدراسية الحالية.

ووزعت الشركة الخطط المعروضة للتناظر بالنسبة لسلكي أعوان التنفيذ والتسيير حسب 3 شرائح عمرية، فيما أفادت بأنها ستقبل ضعف عدد الخطط المعروضة للإطارات في مرحلة أولى للقيام بالاختبار التقني والنفسي. وذكرت أنه تم تقسيم عدد الخطط المعروضة للانتداب حسب عدد السكان في كل معتمدية، وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء.