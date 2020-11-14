تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة و30 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج 80 عينة تحاليل، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1379 حالة اصابة من بينهم 10 أشخاص مقيمين بالمستشفيات، كما ارتفع عدد الوفيات الى 55 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 926 حالة بعد تسجيل 35 حالة شفاء جديدة.

ولاية القصرين

رصدت الجهة الصحية بولاية القصرين، اليوم السبت، 55 إصابة جديدة بفيروس ” كورونا” المستجد عقب صدور نتائج تحاليل 172 عينة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي منذ بداية الجائحة بالجهة الى حدود اليوم الى 1570 حالة اصابة.

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي 47 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع بذلك اجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الجهة منذ ظهور الجائحة الى 1246 حالة، منها 1135 حالة منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

كما سجلت الجهة حالة وفاة جديدة في قسم “كوفيد” بالمستشفى المحلي بدوز ارتفع معها اجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 26 حالة منها 25 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود.

هذا وسجلت معتمديتا دوز الشمالية والجنوبية منذ إعادة فتح الحدود 14 حالة وفاة و اكثر من 350 اصابة مؤكدة بالفيروس من بينها 37 اصابة لاعوان واطارات الصحة بالمستشفى المحلي الذي يأوي حاليا 8 حالات ايجابية بقسم “كوفيد” وحالتين مشتبهتين بوحدة العزل.

ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم السبت، 56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ110 عينة، وتوزّعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 13 بسيدي علوان، و12 بالمهدية، و11 بالجم، و8 إصابات بأولاد الشامخ، و4 إصابات بملولش، و3 بقصور الساف، وإصابتين بدائرة شربان، إلى جانب إصابة واحدة بكل من بومرداس، والسواسي، والشابة.

وتعافى، في المقابل، 28 مصابا ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 820 حالة.

وعادل إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية المهدية، منذ بداية الجائحة، 1267 منها 39 حالة وفاة و408 حالات نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، أمس الجمعة، و19 إصابة جديدة اليوم السبت ارتفعت معها حصيلة الحالات النشطة إلى 650 حالة، منها 644 حالة يخضع أصحابها حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و06 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

هذا وسجلت الجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم 1478 اصابة بفيروس “كورونا، من بينها 119 حالة وفاة، و709 حالات شفاء، ويتواصل لليوم الثاني على التوالي تجاوز عدد حالات الشفاء بالجهة لعدد الحالات النشيطة.

ولاية قابس

تلقت الإدارة الجهوية للصحة بقابس نتائج 142 تحليلا لعيّنات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، والتي كشفت عن 50 إصابة جديدة تتوزع إلى 15 بقابس الجنوبية، و14 بقابس المدينة، و11 بالحامة، وإصابتين بكل من قابس الغربية، ووذرف، والمطوية، ومطماطة الجديدة، ومارث.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” في ولاية قابس، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، إلى حد اليوم 2138 شخصا من بين 2683 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.

و يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة 545 حالة من بينها 141 حالة بقابس الجنوبية، و133 بقابس المدينة، و92 حالة بالحامة، و53 حالة بغنوش.

ولاية تطاوين

أكدت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم السبت، إصابة شخص توفي امس الجمعة بفيروس “كورونا” بعد تلقيها نتيجة تحليله الذي جاء “ايجابيا”، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس في الجهة الى 32 حالة منذ منذ بداية الجائحة في مارس المنقضي (واحدة منها فقط بعد إعادة فتح الحدود).

كما سجلت الجهة اليوم 45 اصابة جديدة تتوزع الى 18 حالة في تطاوين الشمالية، و13 حالة في تطاوين الجنوبية، و10 حالات في غمراسن، وحالتين في رمادة، وحالة واحدة في كل من ذهيبة والصمار، ليصبح بذلك العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس الماضي، 543 اصابة (منها 505 اصابات سجلت بعد فتح الحدود في جوان الماضي).

وارتفع في ذات الوقت عدد الأشخاص الذين أنهوا الحجر الصحي ( حالات الشفاء) الى 316 حالة، ولا يزال 147 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي، وتتوزع هذه الحالات الى 70 حالة في تطاوين الشمالية، و37 حالة في تطاوين الجنوبية، و28 حالة في غمراسن، و5 حالات في رمادة، وثلاثة حالات في بني مهيرة، ومثلها في الصمار وحالة واحدة في ذهيبة.

اما الحالات المقيمة في المستشفيات، فيخضع 6 مصابين منها للعلاج بالمستشفى الجهوي، و05 اشخاص في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية نابل

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل إلى 118 حالة وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة أمس الجمعة واليوم السبت توزعت على معتمديات نابل، وبني خيار، ومنزل تميم، وقليبية، وبني خلاد.

كما سجلت الجهة على إثر إجراء 275 تحليلا مخبريا، 127 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت على 29 حالة بمعتمدية نابل، و18 حالة بمعتمديتي الحمامات وقرمبالية، و11 حالة بمعتمدية منزل بوزلفة و9 حالات بمعتمدية بني خيار، و8 حالات بمعتمديات دار شعبان الفهري وقربة وقليبية والهوارية، و 7 حالات بمعتمدية بني خلاد وحالة وحيدة بمعتمديات بوعرقوب و منزل تميم وسليمان

وباحتساب الإصابات الجديدة يرتفع مجموع الحالات النشيطة بالجهة إلى 1405 حالات في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة العدوى 3561 حالة، وبلغ مجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة 5084 حالة.

ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة، اليوم السبت، 3 حالات وفاة لمرضى بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بالجهة الى 186 حالة وفاة منذ بداية ظهور الجائحة والى 178 وفاة منذ إعادة فتح الحدود، كما سجلت الجهة من بين نتائج تحليل 190 عينة، 70 اصابة جديدة بالفيروس المستجد، يرتفع بها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 6704 إصابات و6615 منذ إعادة فتح الحدود.

ووردت من بين هذه النتائج 11 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بولاية سوسة منذ بداية انتشار الوباء الى 3245 حالة شفاء في حين لايزال 3270 مريضا في حالة متابعة ومراقبة طبية.

ويقيم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة 137 مريضا بـ”كوفيد 19″ من بينهم 34 في حالة انعاش، الى جانب 11 مريضا قادمين من ولايات أخرى