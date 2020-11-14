بنزرت:الترفيع في طاقة الايواء بمسلك “كوفيد 19″بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الى 61 سرير

أكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة (والي بنزرت محمد قويدر )،انه تم اليوم الترفيع في طاقة الايواء بمسلك كوفيد 19″ بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت الى 61 سرير بعد ان كانت طاقة الاستيعاب به لا تتجاوز 40 سريرا .

واوضح المصدر ذاته لمراسل وات انه تم اثر بلوغ طاقة الايواء بالمسلك الخاص بالتنفس الاصطناعي بالطابق السادس للمستشفى تفعيل وظيفية ذات المسلك الصحي بالطابق الخامس من خلال تهيئة 21 سرير مجهزين بكافة لوازم التدخل الطبي ،وبذلك باتت النسبة العامة لطاقة الايواء الجملية بمسلك “كوفيد19″بالمستشفى عموما، في حدود 70 بالمائة .

وأضاف قويدر ان الجهة الصحية تتوفر عموما على 165 سرير مجهز بالاوكسيجين في كافة المسالك والمؤسسات الاستشفائية العمومية، في انتظار استكمال تهيئة وتجهيز المستشفى الميداني الاول بفضاء مضيف الرمال بمعتمدية منزل جميل والذي سيضم 50 سريرا مجهزا بالاوكسيجين ومن بعده المستشفى الميداني الثاني بفضاء مضيف شاطئ مامي بمعتمدية راس الجبل والذي سيضم حوالي 30سريرا .

وكان المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني أكد لمراسل “وات” سابقا ان اقسام “كوفيد19” بكل من ماطر لا يأوي احدا من المرضى وقسم منزل بورقيبة يأوي 25 شخص من مجموع 50 سرير متوفر والعالية يأوي 8 مرضى من مجموع 20 سريرا وسجنان يأوي مريضين (02) من مجموع 9 أسرة متوفرة .