نابل-كوفيد19: تسجيل 6 حالات وفاة و127 إصابة جديدة

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل إلى 118 حالة وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة أمس الجمعة واليوم السبت توزعت على معتمديات نابل، وبني خيار، ومنزل تميم، وقليبية، وبني خلاد، وفق ما ذكره، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، اليوم في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف السليمي أن الجهة سجلت، على إثر إجراء 275 تحليلا مخبريا، 127 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت على 29 حالة بمعتمدية نابل، و18 حالة بمعتمديتي الحمامات وقرمبالية، و11 حالة بمعتمدية منزل بوزلفة و9 حالات بمعتمدية بني خيار، و8 حالات بمعتمديات دار شعبان الفهري وقربة وقليبية والهوارية، و 7 حالات بمعتمدية بني خلاد وحالة وحيدة بمعتمديات بوعرقوب و منزل تميم وسليمان.

وأوضح أنه باحتساب الإصابات الجديدة يرتفع مجموع الحالات النشيطة بالجهة إلى 1405 حالات في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة العدوى 3561 حالة، مشيرا الى ان مجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة بلغ 5084 حالة.

وقال المصدر ذاته إن أولى حالات الوفاة المسجلة، أمس الجمعة، تتعلق برجل يبلغ من العمر 76 سنة أصيل معتمدية بني خلاد يعاني امراض مزمنة، توفي في منزله وقد ثبتت إصابته بفيروس “كورونا” منذ 2 نوفمبر الجاري بعد إجرائه تحليلا بمخبر خاص بتونس العاصمة، في حين تعود الحالة الثانية لرجل سبعيني يعاني من أمراض مزمنة أصيل معتمدية نابل وتوفي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل أين كان يقيم منذ أسبوعين.

وأضاف السليمي ان حالة الوفاة الثالثة المسجلة أمس تعود لامرأة أصيلة معتمدية بني خيار تبلغ من العمر 86 سنة وتعاني امراض مزمنة وتوفيت بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل أين كانت تقيم منذ 3 أيام بعد ثبوت إصابتها بالفيروس.

وأشار إلى أن حالات الوفاة المسجلة اليوم بالجهة تعود لرجل يبلغ من العمر 74 سنة أصيل معتمدية بني خيار يعاني من أمراض مزمنة دخل قسم كوفيد بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل منذ 4أيام، مضيفا أن معتمدية قليبية سجلت حالة وفاة جديدة لامرأة تبلغ من العمر 87 سنة تعاني أمراض مزمنة وتوفيت بمصحة خاصة بقربة اين كانت تقيم منذ 5 أيام.

وأوضح ان حالة الوفاة السادسة تتعلق بامرأة أصيلة معتمدية منزل تميم تبلغ من العمر 90 سنة ولا تعاني من أي مرض مزمن ودخلت المستشفى الجهوي بمنزل تميم منذ يومين أين توفيت ظهر اليوم.