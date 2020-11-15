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جندوبة : ثلاث إصابات بفيروس “الكورونا” بالسجن المدني في بلاريجيا والعدد مرجح للارتفاع

2020/11/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشف التقرير اليومي لخلية الأزمة الصحية بولاية جندوبة الصادر اليوم الاحد عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس “الكورونا” بالسجن المدني في بلاريجيا وذلك بعد اجراء تحاليل سريعة لـ25 نزيلا يشتبه في تواصلهم واتصالهم بأحد المصابين ينتظر ان ترد نتائجهم مساء اليوم الاحد.
واخضع المصابون الثلاث الى الحجر الصحي داخل السجن في انتظار نقلهم إلى أحد مراكز الحجر الصحي ومتابعة وضعهم الصحي.
واقترب عدد الوفيات بسبب فيروس “الكورونا” بولاية جندوبة هو الاخر الى المائة حالة منذ بداية الجائحة وذلك ببلوغ العدد والى غاية يوم أمس السبت 98 حالة وفاة حسب ذات التقرير بعد ان انضاف يوم أمس الى لائحة المتوفين مسنّ آخر.
في المقابل بلغ عدد المصابين بذات الفيروس ومنذ بداية الجائحة أيضا بولاية جندوبة والى حدود منتصف ليلة امس السبت 1453 بعد ان تم يوم امس السبت تسجيل 22 إصابة جديدة.
والى غاية يوم امس السبت يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة نحو 22 مصاب اكثر من نصفهم بالمستشفى الجهوي بجندوبة وثمانية مصابين بالمستشفى المحلي بغار الدماء فيما يخضع مصاب اخر الى العناية المركزة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

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