صفاقس: 141 حالة إيجابية جديدة بفيروس “كورونا” وحالتا وفاة و176 حالة شفاء

تم في ولاية صفاقس، تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة بفيروس “كورونا” (من مجموع 428 تحليلا مخبريا)، وحالتي وفاة و176 حالة شفاء، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الأحد، الإدارة الجهوية للصحة، في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة، التي يتواصل فيها نسق الإصابات والوفيات في ارتفاع.

وقد ارتفع عدد الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة منذ ظهور الوباء إلى حد الآن، إلى 5258 حالة، وعدد الوفيات إلى 138 حالة، في حين تعافى من الفيروس 4027 شخصا، وناهز عدد التحاليل المنجزة 24 ألف تحليل.

وتشير المعطيات الواردة في آخر كشف للحالة الوبائية بالجهة إلى أن 9 مصابين يرقدون حاليا بقسم العناية المركزة (إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، و73 مصابا بقسم (كوفيد أوكسجين) بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و45 مريضا بالمصحات الخاصة.