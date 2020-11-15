باجة: 5 حالات وفاة جديدة و39 إصابة بفيروس”كورونا”

سجلت، ولاية باجة، أمس السبت، 5 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في الجهة، الى 46 حالة.

وقد سجلت 3 من بين الوفايات الجديدة، بقسم الكوفيد بالمستشفي الجهوى بباجة لامراتين ورجل تتراوح اعمارهم بين 60 و92 سنة، اضافة الى حالة وفاة بمصحة خاصة لرجل ستيني، ووفاة رجل في 76 من عمره اصيل مجاز الباب، بمصحة خاصة بتونس.

من جهة اخرى، ارتفع عدد الحالات الايجابية بباجة الى 1726 بعد تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يقارب نصفها ( 18) بمدينة باجة، و9 بتستور ، و7 بمجاز الباب، و3 بتبرسق، و2 بقبلاط

وقد تماثل للشفاء، 1158 شخصا من بين المصابين بفيروس “كورونا” المستجد بالجهة.