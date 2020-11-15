22 وفاة و 1065 إصابة بفيروس كورونا يوم 14 نوفمبر الحالي

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد حول تطور الوضع الوبائي اليومي المتعلق بفيروس كورونا المستجد، أنها سجلت بتاريخ 14 نوفمبر الحالي، 22 حالة وفاة و1065 حالة إصابة جديدة بهذا الوباء، وذلك إثر إجراء 4867 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة أنه جرى، أمس السبت، التبليغ عن 44 حالة وفاة جراء الكوفيد ـ 19، سجلت في الفترة الممتدة من 1 إلى 13 نوفمبر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2345 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 54362 من بين 80404 حالات حاملة للفيروس.

وأضافت أنه يتم حاليا التكفل بـ 1484 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 282 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 143 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.