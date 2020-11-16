وزير الداخلية: الكشف عن 33 خلية تكفيرية والقضاء على 9 عناصر إرهابية..

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال الاستماع إليه في اللجنة الخاصة بالأمن والدفاع أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بحد معقول من الاستقرار رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وبين وزير الداخلية أن الوحدات الأمنية بدعم من الوحدات العسكرية منذ بداية 2020 إلى اليوم تمكنت من إيقاف 1020 شخصا من أجل الانتماء إلى جماعات إرهابية كما تم إحالة 876 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإيداع 112 عنصرا السجن.

وقال وزير الداخلية انه تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية وتم القيام ب 48 عملية استباقية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية كما تم الكشف عن مخابر لصنع المتفجرات.

وأكد وزير الداخلية أنه تم القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال مشيرا إلى أن النجاحات الأمنية تعود إلى جملة التدابير والاحتياطات الأمنية وفق ما نقله اذاعة شمس اف ام.