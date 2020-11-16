الجيش يحباط عمليات تهريب لسلع بقيمة 180 ألف دينار

تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بالحدود الجنوبية الشرقية والمنطقة الصحراوية في نهاية الأسبوع من التصدّي واحباط عمليات تهريب لـ 88 ألف علبة من السجائر وكمية من الشاي تجاوزت قيمتها الجملية 180 ألف دينار وذلك بمناطق “الذهيبة” و”المرّة” و”جنين” و”لزرط” و”المنزلة” حيث رصدت الوحدات العسكرية بالذهيبة تحركات مشبوهة داخل المنطقة الحدودية العازلة. وبتمشيط المنطقة تم العثور على 700 كغ من الشاي ملقاة على الأرض تم تسليمها إلى المصالح الديوانية.

كما رصدت التشكيلات العسكرية العاملة بجهة “لزرط” ثلاث سيارات تهريب كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة. وقد تمكنت بعد اطلاق أعيرة نارية تحذيرية من توقيف إحداها وعلى متنها مهربان اثنان تونسي الجنسية. وبتفتيش السيارة تم العثور على 33 ألف علبة سجائر تم تسليمها والأفراد إلى المصالح الديوانية بالجهة. بالإضافة إلى نجاح التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة “المنزلة” من حجز 10500 علبة سجائر محملة على متن سيارة تهريب تم إيقافها بعد اطلاق أعيرة نارية تحذيرية أثناء تنقلها داخل المنطقة الحدودية العازلة فيما لاذ راكبوها بالفرار بإتجاه التراب الليبي. وتم تسليم السيارة والمحجوز إلى المصالح الديوانية “بسيدي التوي”.

كما أوقفت التشكيلات العسكرية العاملة داخل المنطقة الحدودية العازلـــــة بمنطقة “المرّة” 6 مهربين تونسيين قادمين من القطر الليبي وبحوزتهم 8500 علبة سجائر. وتم تسليم الأشخاص والمحجوز إلى فرقة الحرس الحدودي “بسيدي التوي” لإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وعثرت التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة “رمادة” أثناء تمشيط المنطقة الحدودية العازلة بجهة “جنين” على 36 ألف علبة سجائر ملقاة على الأرض. وتم تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية.