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حاتم الغزال: “التلقيح الجديد ضد كورونا يحتاج الى 20 درجة تحت الصفر فقط لنقله”

2020/11/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


أعلن الطبيب المختص في علم الاجنة الدكتور حاتم الغزال، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، أنّ البشرى تأتي الآن من أمريكا.

وقال الغزال، في تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك، “فكما كان متوقعا نشرت مختبرات moderna منذ لحظات نتائج تجاربها على تلقيح كورونا..النتائج باهرة مع نسبة نجاح في الحماية من العدوى تقدّر ب94.5%”.

وأضاف الدكتور أنّ “تلقيح مودرنا هو أيضا من النوعية الحديثة التي تعتمد تقنية الحمض النووي RNA و لكنها عكس تلقيح pfizer لا تحتاج إلا لـ20 درجة تحت الصفر للنقل و التخزين مما يسهل العملية اللوجستية.

وتابع “المختبر سيوفّر 20 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية السنة ثم سينطلق في التوزيع على بقية العالم في بداية شهر جانفي بتوفير قرابة مليار جرعة خلال سنة واحدة”.

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