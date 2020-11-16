إحباط 77 عملية تهريب خلال الاسبوع الفارط بقيمة مالية ناهزت 4 ملايين دينار

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية، خلال الأسبوع الممتد من 8 الى 14 نوفمبر الجاري، من إحباط 77 عملية تهريب بقيمة مالية جملية بلغت حوالي 4 ملايين دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إحباط 28 عملية إجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة، والقبض على 284 شخصا (86 تونسيا و198 أجنبيا)، الى جانب القبض على 1327 شخصا محل تفتيش.

وأكدت أنه تم حجز 15 بندقية صيد ممسوكة دون رخصة ومسدسين و58 خرطوشة، وحجز كمية من المخدرات بقيمة 140 ألف دينار، فضلا عن حجز مشروبات كحولية معدة للتوزيع خارج المسالك القانونية بقيمة 8 آلاف دينار.

وأضافت أنه تم حجز 132 وسيلة محل تفتيش و158 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية، وتحرير 7468 محضرا عدليا و1244 محضرا جبائيا و36 محضرا اقتصاديا و11131 محضرا مروريا و1910 محضرا صحيا.

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