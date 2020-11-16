توننداكس يواصل نهجه التصاعدي في إقفال حصّة الإثنين

واصل توننداكس نسقه التصاعدي في إقفال حصّة، الإثنين، بعد أن تمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 0،46 بالمائة ليصل إلى مستوى 6673،77 نقطة والتقليص من نسبة تراجع السنوي إلى 6،29 بالمائة، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “تونس للأوراق الماليّة”.

وشهدت حصّة، الإثنين، تشارع نسق المبادلات مقارنة، بالحصص السابقة. وقدّرت قيمة المعاملات للحصّة، التّي تركّزت على تبادل أسهم الاتحاد الدولي للبنوك، مستوى 6 مليون دينار.

وتصدّر سهم المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات اذ زادت قيمته بنسبة 5،4 بالمائة ليبلغ مستوى 0،980 دينار.

وتطوّر سعر سهم تأمينات ستار، بدوره، بنسبة 4،65 بالمائة لينهي الحصّة عند مستوى 134،900 دينار. وأظهرت شركة التأمين الأولى في تونس مسارا ايجابيا، هلى ضآلته، على مستوى البورصة اذ لم تتجاوز نسبة ارتفاع قيمة السهم 1 بالمائة منذ بداية سنة 2020.

وكان سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة الأضعف اداء، خلال الحصّة، بعد تراجع قيمته بنسبة 3 بالمائة ليبلغ حد 20،370 دينار.

وفقد سهم “بي اتش” بنك 1،3 بالمائة من قيمته ليقفل في حدود 9 دنانير متاثرأ بموجة البيع. وقدّرت المعاملات على السهم بقيمة 187 ألف دينار.

وكان سهم الاتحاد الدولي للبنوك نجم الحصّة بعد تحقيقه مبادلات بقية 3،1 مليون دينار، أي ما شكّل 53 بالمائة من إجمالي المبادلات. وتمكّن السهم من تحقيق زيادة في سعره بنسبة 1،1 بالمائة ليقفل عند مستوى 15،680 دينار.