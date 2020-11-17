تطاوين: عودة الهدوء الى المدينة بعد الافراج على منسق اعتصام الكامور

أفرجت المحكمة الابتدائية بتطاوين، اليوم الثلاثاء، على منسق اعتصام الكامور “ضو الغول”، بعد ان تم ايقافه خارج الولاية، أمس الاثنين، في قضية حق عام لا علاقة لها باعتصام الكامور، وفق ما ذكره الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاسم موزقار.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن القضية تتعلق بالاعتداء على دورية للحرس الديواني وافتكاك سلع مهربة وتهريب أصحابها، مشيرا الى أنه تم جلب “ضو الغول” اليوم الى المحكمة، حيث تمت احالته على حاكم التحقيق الذي قرر احالته في حالة سراح، مع تسليمه استدعاء لجلسة قادمة.

يذكر أن مدينة تطاوين، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات شبابية، عمدوا خلالها الى حرق العجلات للمطالبة باطلاق سراح الغول، وقد عاد الهدوء الى المدينة عقب قرار الافراج.