شركة بن جمعة موتورز تعرض سيارة MINI Countryman.. وهذه مواصفاتها

تعلن شركة بن جمعة موتورز المورّد والوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في تونس عن وصول سيارة MINI Countryman الجديدة، أكبر سيارات ميني و أكثرها تنوّعا.

تثير السيارة أحاسيس جديدة عند القيادة كما تتميّز بطابع خاص ضمن الأسلوب المبدع للعلامة البريطانية الفخمة. يتميّز الموديل المتجدّد بتصميم رائع دقيق مع إضافات مهمة في مستوى التجهيزات و تقنية عالية في مستوى الكفاءة و الترابط الالكتروني.

تجمع سيارة MINI Countryman بين الأسلوب الحضري و الإطلالة متعددة الاستخدامات كونها سيارة نشاطات رياضية (SAV) متعددة المهارات. تحظى السيارة بمكانة هامة في فئتها بفضل متانتها المؤكدة و هيكلها الواسع و القابل للشخصنة ب5 مقاعد حقيقية. تعتبر سيارة MINI Countryman أوّل موديل يتجاوز طوله الخارجي 4 أمتار مع 4 أبواب و صندوق خلفي كبير و خمس مقاعد و تواصل السيارة مسارها الرامي لتغيير الأمور في فئة سيارات الرفاهة المندمجة. تبعا لذلك، تمثّل سيارة MINI Countryman ما يقرب 30% من حجم التسجيل القانوني لسيارات ميني في العالم.

تصميم متجدّد

تحظى السيارة بهيكل واسع بفضل قامتها واتزانها العاليين إلى جانب قوة شخصيتها وخصائص المساعدة على القيادة ذات الإحساس العالي.

مكّن التصميم الأمامي الذي تمّت مراجعته بدقة من تعزيز الكاريزما القوية لسيارة MINI Countryman. تتضح ملامح السيارة جلية من خلال التصميم الجديد لممتصي الصدمات الأمامي و الخلفي فضلا عن المصبغة الجديدة (calandre) و الأضواء الأمامية و الخلفية بتقنية ليد كما تمثل جملة المراجعات المذكورة عنصر تطوير بالنسبة لمالكي ميني دون إغفال العجلات ذات سبيكة معدنية خفيفة.

تمّ تجهيز السيارة الجديدة بأسطح داخلية من طراز Piano Black. يمكن تجهيز السيارة بأسطح داخلية من طراز MINI Yours exclusives عند الطلب بالنسبة لكلّ نسخ السيارة.

محرّك متطوّر بناقل سرعة ستيبترونيك

مكّن تطوير محرّك سيارة MINI Countryman من الجمع بين متعة القيادة و النجاعة الطاقية بشكل أكثر تناغما. إلى جانب التحكم في مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون، تمّ الاهتمام بجوانب أخرى تتعلّق بالانبعاثات الملوّثة قصد تحسين البعد البيئي من خلال استخدام التقنيات الملاءمة.

تمّ تجهيز النسخة وان (one) المتوفرة لدى شركة بن جمعة موتورز بمحرك بقوة 102 حصان مطابق للمقتضيات الصارمة التي يفرضها المعيار الأوروبي لمقاومة التلوث Euro 6d.

تجهيزات جديدة عالية التقنية

مكّن التثمين الداخلي لسيارة MINI Countryman من جعلها أكثر سيارة مرغوبة و الأكثر دقة في فئتها التنافسية.

تتوفر سيارة MINI Countryman على أجهزة رقمية أكثر وضوحا على غرار شاشة عالية الدقة “Black Panel” الموجودة خلف المقود بقطر 5 بوصة (قرابة 12،5 صم) كما تمّ تغيير نظم الصوت و الملاحة. تتميّز كتلة التحكّم الدائرية لسيارة MINI Countryman بمظهر جميل حيث نجد داخلها لوحة التحكم في الصوت و أزرار تشغيل أضواء التوقف و نظم المساعدة على القيادة. إضافة لذلك، تظهر الأزرار الملمسية و أسطح Piano Black البراقة الطابع الفاخر لوحدة التحكم الوسطى.

تتوفر سيارة MINI Countryman بنسخة Pepper بداية من 158500 دينار صافي من الأداءات كما يمكن شخصنة السيارة بطلبية خاصة انطلاقا من 128800دينار صافي من الأداءات.

صالح بركة، سفير سيارة MINI Countryman في تونس

وقع الاختيار على مصمم الأزياء التونسي و الوجه المعروف في عالم الموضة و الجمال صالح بركة ليكون سفير سيارة MINI Countryman للفترة القادمة ليضطلع بمهمة تحسين صورة السيارة المتجدّدة.

صرّح صالح بركة بالمناسبة: “بالنسبة لمن عمل و تدرّج في مجال الموضة و التصميم، يعتبر عالم ميني شيئا قيّما يثير الإعجاب. لقد نجحت هذه العلامة فيما فشلت فيه علامات أخرى. لقد خلقت تصميما أزليا كما أعادت بناء نفسها دون أن تتشوّه و تطوّرت دون القطع مع الماضي كما بقيت إلى اليوم المرجع المطلق لسيارات الموضة. حبي للعلامة ليس وليد اليوم و أفتخر اليوم أن أكون ضمن عالم أيقوني.”

يحظى صالح بركة بثناء الجنس اللطيف و تقدير أقرانه كما يتميز بإشعاع إعلامي و شخصية قوية. يحمل صالح الخصائص الجينية للعلامة التي لم تتوانى عن قلب المعايير و القوالب النمطية من أجل تعزيز موقعها “المختلف” والمربك.

شركة بن جمعة موتورز للسيارات

شركة بن جمعة موتورز للسيارات هي المورّد والوكيل الرسمي بتونس لعلامات BMW وMINI. تتميز الشركة بخبرتها الواسعة في مجال معايير ومتطلبات مجمع BMW. توفر شركة بن جمعة موتورز لكلّ من هذه الماركات:

• باقة واسعة من المنتجات التي تستجيب لحاجيات حرفاءها،

• مصلحة ما بعد البيع مطابقة لمواصفات الجودة التي وضعها المصنّع،

• قطع غيار أصلية متوفرة ومصادق عليها.

• شراكة قوية مع الوكيل بجهة الساحل بكوش للسيارات.