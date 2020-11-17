منوبة-كوفيد19: تسجيل 22 حالة شفاء جديدة وعدم ورود نتائج تحاليل جديدة اليوم



سجلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في عدد الحالات الشفاء بعد تسجيلها 22 حالة شفاء جديدة لأشخاص أنهوا فترة الإيواء الذاتي، ما أسفر عن الى تجاوز حالات الشفاء، وعددها 731 حالة، حالات الاصابة التي بلغت 698 حالة إصابة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وأضافت قدور، في تصريح لـ”وات”، انه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة اليوم لعدم ورود نتائج اختبارات جديدة، كما لم تسجل الجهة حالات وفاة إضافية امس الاثنين ليستقر بذلك عدد الوفيات الجملي في حدود 119 حالة منذ بداية الجائحة.

كما استقر عدد حالات الايواء بالمستشفيات عند 06 حالات بمعهد القصاب وبمستشفيات بالعاصمة، وبلغ عدد حالات الايواء الذاتي 692 حالة.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1548 اصابة، و119 حالة وفاة و731 حالة شفاء.