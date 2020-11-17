كورونا: تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في جزيرة جربة

سجل اليوم الثلاثاء بجزيرة جربة وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا جربة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الجملية الناجمة عن فيروس كورونا منذ ظهور هذه الجائحة في ولاية مدنين، إلى 48 حالة وفاة.

ووفق مدير المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، سالم عيسى، فإن حالتي الوفاة تتعلق بسيدة تبلغ من العمر 59 سنة أقامت بالمستشفى يوم أمس الاثنين، وهي تعاني من مرض السرطان، فيما يبلغ عمر المتوفاة الثانية وهي مسنة في 74 من عمرها، وتعاني من مرض السكري وضغط الدم، وأقامت بالمستشفى منذ يوم 12 نوفمبر.

وتجدر الاشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت بولاية مدنين إلى 1227 إصابة، فيما اتسعت عملية انتشار الفيروس في مختلف المعتمديات.