كاس امم افريقيا 2022 : المنتخب التونسي يضمن التاهل قبل جولتين من نهاية التصفيات

ضمن المنتخب التونسي تاهله الى المرحلة النهائية لكاس امم افريقيا ( الكامرون 2022 )بعد تعادله مساء اليوم في دار السلام مع منتخب تنزانيا 1-1 في الجولة الرابعة من تصفيات كاس الامم الافريقية ( المجموعة العاشرة ) ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 10 نقاط متقدما عن منتخب غينيا الاستوائية (6 نقاط ) وتنزانيا ( 4 نقاط) وليبيا ( 3 نقاط)

وحقق المنتخب التونسي ترشحه مبكرا مكتفيا بالتعادل في مباراته اليوم رغم انه كان اقرب للفوز لكن اللاعبين فوتوا على انفسهم فوزا بنتيحة عريضة حيث اهدروا عدة محاولات خاصة في اواخر المباراة

ادخل المدرب منذر الكبير ثلاثة تغييرات مقارنة بمباراة الذهاب دون ان يغير خطة اللعب حيث عول على الثلاثي وجدي كشريدة و امين بن عمر و سيف الدين الخاوي منذ انطلاق المباراة

ولعب الفريق الوطني باكثر تنظيم مقارنة بمباراة يوم الجمعة الماضي مع نفس الفريق في رادس وتحكم بشكل كلي في نسق اللعب مستفيدا من خبرة لاعبيه فيما حاول منتخب تنزانيا ان يتدارك موقفه بعد هزيمته ذهابا صفر -1 لكن لم يكن يملك الوسائل اللازمة .لتحقيق هدفه

وبادر القائد يوسف المساكني بصنع اول انفراد لكن كرته اصطدمت بالعارضة د2 . واستفاد المساكني د12من تمرير من زميله علي معلول ومرر كرة على طبق ذهبي لسيف الدين الخاوي الذي طلب الكرة في موقع مناسب وتوفق في مغالطة الحارس مفتتحا النتيجة لفائدة المنتخب الوطني

وبدا المنتخب التونسي اقوى فرديا وجماعيا في الشوط الاول للمباراة وتحكم في مجرى اللعب وكان الاكثر امتلاكا للكرة والانجع تكتيكيا كما استفاد من صلابة دفاعه ومن الاضافة التي قدمها الظهير وجدي كشريدة الذي عوض محمد دراغر في الجهة اليمنى حيث ساند بصعوده المستمر الخط الامامي

ودون ان يصنع فرصا عديدة في الشوط الاول توفق المنتخب التونسي في تجسيم ابرز فرصة اتيحت له عن طريق الخاوي الذي استحق نزوله كاساسي في المباراة

وفي الشوط الثاني اظهر المنتخب التنزاني حماسة اكبر للتدارك وتوفق في ذلك عندما سدد مهاجمه فيصل سالوم تصويبة قوية فاجات الحارس فاروق بن مصطفى د47

وتراجع اداء المنتخب التونسي وبدا الارهاق على بعض اللاعبين مما جعل التنزانيين يفرضون ضغطا نسبيا على دفاع المنتخب التونسي الذي توفق في صد بعض محاولات المنتخب المضيف .

واضاع الخاوي د62 فرصة سانحة للتسجيل عندما ابعد الحارس التنزاني كرته الى ركنية ورد اللاعب التنزاني ” ساليمون” بكرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء لكن فاروق بن مصطفى ابعدها الى ركنية ببراعة د75 وادخل المدرب منذ الكبير عدة تغييرات في ربع الساعة الاخير من المباراة بحثا عن تنشيط اداء الفريق ومضاعفة النتيجة . ولم يحالف التوفيق يوسف المساكني في مناسبتين د86 ود88 وبقيت النتيجة على حالها وخرج المنتخب التونسي بالتعادل 1-1 وكان قادرا على تحقيق نتيجة افضل لكنه حقق الاهم بضمان الترشح الى المرحلة النهائية لكاس امم افريقيا 2022 بصفة مبكرة وقبل جولتين من نهاية التصفيات حيث اصبح يتصدر ب10 نقاط امام غينيا الاستوائية ( 6 نقاط) وتنزانيا ثالثة ب4 نقاط امام متخب ليبيا ( نقاط)

وبعد ان ضمن التاهل لنهائيات ال”كان ” للمرة العشرين في تاريخ كرة القدم التونسية سيبحث المنتخب الوطني الذي يستكمل التصفيات في شهر مارس المقبل بملاقاة منتخبي ليبيا وغينيا الاستوائية من اجل انهاء التصفيات متصدرا

تشكيلة المنتخب التونسي

– فاروق بن مصطفى / وجدي كشريدة عوضه محمد دراغر د77 /علي معلول /ديلان براون /ياسين مرياح / محمد امين بن عمر / الياس السخيري / فرجاني ساسي / سيف الدين الخاوي عوضه نعيم السليتي د77 )/ وهبي الخزري عوضه حمزة رفيعة د77 / يوسف المساكني عوضه نبيل مقني د90 زائد 1)