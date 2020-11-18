آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء، 10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و42 حالة شفاء وحالة وفاة لرجل بمنطقة سيدي علي الحطاب المرناقية، وسجلت بذلك الجهة منذ بداية الجائحة 1565 اصابة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة بعد ابلاغ البلديات عن حالات دفن جديدة إلى 127 حالة وفاة، و773 حالة شفاء.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (206 حالات) طبربة (168 حالة)، والجديدة (81 حالة)، ووادي الليل (58 حالة)، ودوار هيشر (53 حالة)، والمرناقية (41 حالة)، وبرج العامري (28 حالة)، والبطان (26 حالة).

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 138 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و125 حالة شفاء وحالة وفاة، وتشير الإحصائية الخاصة بآخر وضعية للحالة الوبائية في الجهة إلى بلوغ عدد الوفيات 151 حالة، وعدد الحالات الإيجابية المثبتة بواسطة التحاليل المخبرية 5572 حالة وعدد المتعافين من الوباء 4360 شخصا

* ولاية قابس

تم بولاية قابس خلال ال24 ساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة (02) من بين الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” وبكل من وذرف وقابس المدينة، ليرتفع بذلك عدد المتوفين بالفيروس الى 56 حالة وفاة

كما تم تسجيل 30 اصابة جديدة تتوزع الى 10 اصابة بقابس الجنوبية، و08 اصابات بقابس المدينة و04 اصابات بالحامة وإصابتين بكل من قابس الغربية وغنوش والمطوية وإصابة واحدة بكل من وذرف ومارث، ليبلغ العدد الجملي للاصابات 2799 اصابة

* ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان ليلة أمس الثلاثاء، حالتي وفاة جراء الأصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الأولى لامرأة (82 سنة) أصيلة منطقة الناظور، والثانية لرجل (83 سنة) بمنطقة الزريبة، ليرتفع بذلك عدد الوفايات الى 48 حالة وفاة، سجلت جميعها بعد 27 جوان الماضي تاريخ فتح الحدود .

كما تم تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات إلى 941 حالة، منها 75 إصابة سجلت لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية

* ولاية القصرين

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس ” كورونا” المستجد بولاية القصرين، مساء أمس الثلاثاء، إلى 1728 إصابة بعد تسجيل 24 إصابة جديدة، كما تم تسجيل حالة وفاة لامراة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الموجة الثانية من جائحة “كورونا” الى 83 حالة وفاة

* ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين ليلة امس الثلاثاء 38 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” (منها اصابة عوني صحة) ليرتفع عدد المصابين في هذا القطاع الى 57 اصابة جملية واصابة تلميذ ليصل عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 34 اصابة، فيما ترتفع الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1265 اصابة

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 14 اصابة بجربة حومة السوق، و07 اصابات ببن قردان و10 اصابات بمدنين الشمالية والجنوبية و03 اصابات بجربة ميدون واصابتين (02) في جربة اجيم واصابة في جرجيس واصابة (01) ببني خداش، فيما لم تسجل اليوم سيدي مخلوف اية اصابة.

وجاءت من بين نتائج التحاليل 23 حالة شفاء موزعة حسب المعتمديات بين 15 حالة شفاء بجرجيس، و3 حالات بميدون وحالتي (02) شفاء بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان وحالة(01) شفاء بمدنين الشمالية ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملية الى 939 حالة شفاء.

* ولاية باجة

وصل عدد ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بباجة الى 51 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة أمس الثلاثاء لامراة (80 عاما)، ورجل (76 سنة)، وانخفضت نسبة الشفاء من الفيروس الى 42ر67 بالمائة حيث بلغ عدد المتعافين 1195 شخصا.

كما تم تسجيل 65 اصابة جديدة بالفيروس منها 38 اصابة بمدينة باجة وبمجاز الباب (8 حالات)، وتستور (6 حالات )، ونفزة (6حالات)، وسجلت 3 حالات في كل من عمدون وتبرسق وحالة واحدة في قبلاط، ووصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 1799 شخصا

* ولاية المنستير

بلغ مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، 116 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، و4854 إصابة منها 38 إصابة جديدة، مع تسجيل 3460 حالة تعاف منها 83 حالة شفاء جديدة

وتوزّعت الإصابات الجديدة إلى 8 إصابات بزرمدين، و5 إصابات بطبلبة، و5 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات ببني حسان، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالساحلين، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني.

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل، امس الثلاثاء، 03 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 128 حالة وفاة، وتعود الحالة الأولى لطفل (15 سنة) يعاني من مرض مزمن وهو أصيل معتمدية قليبية، وتتعلق حالة الوفاة الثانية لرجل (76 سنة) أصيل معتمدية بني خلاد، في حين تعود حالة الوفاة الثالثة لرجل (79 سنة) أصيل منطقة صاحب الجبل من معتمدية الهوارية

كما تم تسجيل 144 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 5299 حالة من بينها 1398 حالة لاتزال حاملة للفيروس، وتتوزع الاصابات الجديدة على 35 حالة بمعتمدية نابل، و21 حالة بمعتمدية قرمبالية، و17 حالة بمعتمدية الحمامات، و14 حالة بمعتمدية بني خيار، و11 حالة بمعتمديتي منزل تميم و دار شعبان الفهري، و9 حالات بمعتمدية قليبية، و7 حالات بمعتمدية الهوارية، و6 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة، و5 حالات بمعتمدية سليمان، و3 حالات بمعتمديتي قربة وبوعرقوب، وحالتين بمعتمدية بني خلاد.

* ولاية توزر

سجلت ولاية توزر، امس الثلاثاء، 21 إصابة بفيروس “كورونا”، وسجلت يوم الاثنين الماضي 24 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 993 إصابة، من ضمنهم 980 إصابة سجلت في الموجة الثانية من الجائحة، كما ارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفق آخر تحيين إلى 19 حالة وفاة.