سليانة-كورونا: غلق مقر مندوبية التربية لمدة يومين بهدف تعقيمه بعد ارتفاع عدد الإصابات في صفوف العاملين بالمندوبية

تقرّر اليوم الأربعاء غلق مقر المندوبية الجهوية للتربية بسليانة لمدة يومين (اليوم الأربعاء وغدا الخميس) بهدف تعقيمه، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في صفوف العاملين بالمندوبية والبالغ عددها 8 حالات مؤكدة، وفق المندوب الجهوي للتربية بسليانة الحبيب التاغوتي

وأوضح المندوب، في تصريح لـ”وات”، أنه سيتم خلال هذين اليومين القيام بعملية تعقيم شاملة لمختلف المكاتب وسيستأنف العمل بالمندوبية يوم الجمعة القادم(20 نوفمبر الجاري)، على أن يتواصل التنظيف والتعقيم يومي السبت والأحد.

وأشار إلى أن تأمين العمل سيتواصل من قبل فريق من مختلف المصالح لضمان استمرارية العمل، وفق تأكيده.