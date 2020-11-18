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اطلاق خدمة الامضاء الالكتروني للوثائق عن بعد

2020/11/18 أخبار, تونس, مجتمع

أطلقت التونسية للانترنت مؤخرا في إطار سياستها الداعمة للإستثمار في رقمنة الإدارة، تطبيقة جديدة تمكن من الإمضاء الالكتروني للوثائق الادارية واعتماده رسميا من قبل الإدارات .

وقد انطلقت عديد المؤسسات في اعتماد إمضاء الوثائق عن بعد بهدف ربح الوقت ومواكبة التحولات الرقمية، وذلك عبر الولوج إلى موقع”My documents” وهو الموقع الرسمي  لإمضاء الوثائق الكترونيا بصفة آمنة وشفافة.

حيث يتم إدراج الوثيقة المراد إمضاؤها على موقع :

https://mydocuments.tn

كما تمكن التونسية للأنترنات المواطنين من التمتع بخدمة إمضاء الوثائق عن بعد مجانا وبطريقة ميسرة و في غضون دقائق قليلة.

و تعتبر التونسية للانترنات الداعم الرئيسي للحلول التكنولوجية للإدارة التونسية

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