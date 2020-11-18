التخفيض بنسبة 68،52 بالمائة من ميزانية وزارة الصناعة والطاقة لسنة 2021 مقارنة ب2020

تقدّر قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 بحوالي 0،679 مليار دينار، مقابل 2،157 مليار دينار سنة 2020، اي بتخفيض بنسبة 52ر68 بالمائة من هذه الميزانيّة، وفق ما جاء بمشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الأربعاء، بالبرلمان، التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1،479 مليون دينار، ليكون في حدود 0،401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).

ويقترح مشروع الميزانيّة الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 13ر0 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0،226 مليار دينار.

ويقترح المشروع ذاته، في المقابل، الزيادة في نفقات التأجير، ضمن الميزانيّة ذاتها، بنسبة 5 بالمائة (0،035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 وهو ما وصفته الصغيّر ب”الزيادة المقبولة” باعتبارها تشمل الترقيّات والتدرّج المهني القانوني.

ورجّحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 7ر14 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0،008 مليار دينار في 2021.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 5ر8 مليون دينار الى 8ر5 مليون دينار سنة 2021.