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رئيس الحكومة يلتقي وفدا من النقابة الوطنية للإذاعات الخاصّة

2020/11/18 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

التقى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا من النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، يتقدمه رئيس النقابة، محمد كمال ربانة.

وبالمناسبة، أكد المشيشي، أن هذه الجلسة تتنزّل في إطار منهجية كاملة لإرساء علاقة شراكة وتكامل مع مختلف الفاعلين في قطاع الإعلام”، معتبرا أن “الدولة القوية تستند وجوبا على إعلام حر وفاعل”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

من جانبه، ثمن وفد النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة استماع رئيس الحكومة لمشاغلهم، لافتين إلى أن صعوبة الظرف الصحي وانتشار جائحة كورونا قد أثرا على الإذاعات الخاصة، على غرار معظم المؤسسات في البلاد.

ودعا الوفد إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لانقاذ الإذاعات الخاصة، بما يضمن حقوق الصحفيين وكل العاملين في هذا القطاع، من ناحية، وديمومة المؤسسات الإعلامية، من ناحية أخرى.

وأفاد البلاغ بأن اللقاء تناول أيضا عديد المسائل الأخرى، أبرزها إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الإذاعات لدى الديوان الوطني للإرسال، وتنظيم قطاع الإشهار العمومي، وتوفير مستحقات الإذاعات والتلفزات الخاصة بخصوص مجهوداتها خلال الفترة الأولى من جائحة كورونا.

يذكر أن رئيس الحكومة كان التقى أمس الثلاثاء وفدا عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.

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