القصرين: تعليق الدروس بأحد أقسام المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بعد تأكد إصابة طالبة بكورونا

قررت إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، مساء اليوم الخميس، تعليق الدروس بقسم العلوم الإقتصادية والتصرف فوج CF31 بالمعهد، وذلك يوم غد الجمعة وبعد غد السبت، على أن تستأنف الدروس بصفة طبيعية به الاثنين المقبل، وذلك لتعقيم القاعة الخاصة بالفوج المعني، بعد ثبوت إصابة طالبة مرسمة بالقسم المذكور بفيروس “كورونا” المستجد، وفق بلاغ صدر في الغرض عبر الصفحة الرسمية للمعهد.

وشددت مصالح الإدارة في ذات البلاغ على ضرورة إحترام البروتوكول الصحي الخاص بكوفيد ـ 19، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات وتكريس التباعد الجسدي، مؤكدة أنها حريصة على مواصلة تعقيم جميع فضاءاتها بصفة دورية واعتيادية توقيا من مخاطر الفيروس.