قفصة: تسجيل حالتي وفاة جديدتين جرّاء الإصابة بفيروس كورونا ورصد 39 إصابة بالفيروس

تسبّب فيروس كورونا خلال الساعات ال24 الأخيرة، في وفاة شخصين من ولاية قفصة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالجهة جرّاء هذا الوباء إلى 50 وفاة، حسب ما ذكره عشية الخميس، المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة عن رصد 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجموع المصابين الحاملين للفيروس حاليا إلى 530 مصابا.

وطالت أغلب الإصابات الجديدة أشخاصا من معتمدية قفصة الجونبية ب28 إصابة والرديف ب7 إصابات، في حين تتوزّع بقية الإصابات على معتمديات المتلوي بإصابتين وأم العرائس والمظيلة بحساب إصابة واحدة بكلّ منهما.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1304 مصابا، توفّي من بينهم 50 شخصا، وتعافى منهم 774 مصابا.

ويقيم في الوقت الحالي 20 مصابا من مجموع المصابين الحاملين للفيروس بقسم “كوفيد -19 ” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، من بينهم مصاب واحد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

من ناحية أخرى، أعلن المدير الجهوي للصحة أن فريقين طبّيين عسكريين سيباشران غدا الجمعة عمليّات لرصد وتقصّي وباء كورونا بواسطة التحاليل السريعة بكلّ من الرديف والمتلوي، حيث سجل نسق انتشار عدوى فيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، وتيرة متسارعة.

ويبلغ حاليا عدد المصابين بالفيروس بالرديف 52 مصابا وبالمتلوي 50 مصابا. كما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بهذا الفيرروس بالرديف 10 وفيات في أقلّ من أسبوعين وفي المتلوي 3 وفيات.