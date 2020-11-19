تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية القصرين

بلغتحصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية القصرين، منذ بدء الجائحة الى حدود مساء أمس الإربعاء، 1770 إصابة، وذلك بعد رصد 41 حالة إيجابية جديدة توزعت بين القصرين الشمالية والجنوبية بـ19 إصابة، وسبيطلة بـ7 إصابات وسبيبة بإصابة واحدة وفوسانة ب8 إصابات وفريانة وتالة بإصابتين لكل منهما، وماجل بلعباس بإصابة واحدة ،ومثلها بجدليان. .

وبلغت حصيلة الوفيات بالجهة 86 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة أمس الاربعاء، مقابل رصد إجمالي 960 حالة شفاء، و724 حالات نشيطة.

ولاية سيدي بوزيد

سجلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ انتشار فيروس “كورونا” الى 1481 حالة، من بينها 59 حالة وفاة.

ولاية منوبة

سجّلت، ولاية منوبة، اليوم الخميس، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و06 حالات شفاء، ليتجاوز بذلك إجمالي حالات الشفاء والبالغ عددها 779 حالة، إجمالي حالات الاصابة النشيطة والبالغة 679 إصابة منها 673 حالة تخضع حاليا للعزل الصحي الذاتي و6 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

هذا وسجلت ولاية منوبة منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1585 اصابة بفيروس “كورونا” منها 127 حالة وفاة و779 حالة تعاف.

ولاية الكاف

سجلت ولاية الكاف، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن 60 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 101 تحليل مخبري لعينات تم رفعها يوم 17 نوفمبر الجاري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بالجهة إلى 60 حالة، وعدد المصابين بالفيروس الى 2143 شخصا لايزال منهم 397 شخصا في الحجر الصحي (224 في مدينة الكاف، و 62 بالدهماني، و37 في تاجروين، و29 في القصور).

هذا ويقيم 39 شخصا كن الجهة إلى حد اليوم في المستشفيات، 06 منهم في اقسام الانعاش.

ولاية المهدية

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الخميس، 4 حالات وفاة جراء فيروس “كورونا” المستجد و50 إصابة جديدة بالفيروس، أظهرتها نتائج تحاليل 119 عينة، وتوزعت إلى 18 ببومرداس، و16 بالمهدية، و7 بقصور الساف، و3 بملولش، ومثلها بأولاد الشامخ، الى جانب إصابتين (02) بسيدي علوان، وإصابة واحدة (01) بالسواسي.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 1459، منها 46 وفاة، و1001 حالة شفاء، و412 حالة لا تزال نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي حالتي وفاة و88 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس على الادارة الجهوية للصحة من المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي ومن احد المخابر الخاصة بولاية قابس.

باحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع اجمالي عدد الوفيات المسجلة في ولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 39 حالة، 38 حالة منها تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، وعدد الاصابات منذ اكتشاف اول حالة ايجابية بالجهة الى 1532 منها 1421 حالة تم تسجيلها بعد فتح الحدود.

ولاية سوسة

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بسوسة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ما يرفع حالات الوفاة في ولاية سوسة الى 195 وفاة منذ إعادة فتح الحدود والى 203 وفاة منذ بداية انتشار الجائحة.

هذا وسجلت الجهة 47 اصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 166 تحليل تم اجراؤه امس الأربعاء، ليرتفع بذلك اجمالي المصابين بالفيروس، منذ ظهور الوباء إلى6971 مصابا شفي منهم 3442 مصابا، ومنذ تاريخ إعادة فتح الحدود الى 6882 مصابا شفي منهم 3364، في حين مايزال 3322 شخصا حاملا للفيروس.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، ما رفع عدد الوفيات الى 44 حالة منذ شهر مارس الماضي، تاريخ ظهور الجائحة، وسجلت اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بالفيروس، 8 منها في تطاوين الشمالية، و5 في تطاوين الجنوبية، واصابة وحيدة في رمادة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس الى 638 حالة.

وارتفع، أيضا، عدد الحالات التي انهت الحجر الصحي الذاتي الى 371 حالة، في حين يواصل 175 شخصا الخضوع لهذا الإجراء، أغلبهم في تطاوين الشمالية بـ80 حالة، وفي تطاوين الجنوبية بـ48 حالة، وغمراسن بـ30 حالة.

ويخضع 7 مصابين للعلاج بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و4 اخرين في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.