مرصد رقابة يحقّق في مسألة شراء محمّد بوغلّاب لقطعة أرض بشكل غير قانوني.. وهذه التفاصيل

أعلن مرصد رقابة أنّ هيئة النفاذ الى المعلومة أصدرت قرارا لصالحهم ضد الوكالة العقارية للسكنى “AFH” يُلزمها بمدهم بكامل مكونات ملف اقتناء الصحفي محمد بوغلاب لمقسم بحدائق المنزه مساحته 385 م مربع بشكل مخالف للقانون بالنظر لامتلاكه مسكنا بنفس الولاية في الوقت الذي ينتظر الالاف مآل مطالبهم لدى الوكالة لمدد فاقت 20 عاما، وفق نص البيان.

وأكّد المرصد، في بيانه، أنّه سيقاضي بوغلاب، مبيّنا أنّ “حضوره الاعلامي اليومي غير قانوني وحصل فيه تحيل على الدولة وسيكون محل قضية ثانية سيتمّ الكشف عنها في الأيام القادمة”.