عاجل: الدكتورة حبيبة بن رمضان تتوقّع الوصول الى 5000 وفاة في غضون 20 يوما

اكدت الدكتور حبيبة بن رمضان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 خطورة الوضع الوبائي مشددة على ان تلقيح كورونا المنتظر لا يعني عدم التقيد بالاجراءات مبرزة ان عدد الوفيات لا يزال مرتفعا وان ذلك يعني تسجيل 5000 وفاة خلال الـ 20 يوما القادمة.

ولفتت بن رمضان وهي وزيرة سابقة للصحة وعضوة باللجنة العلمية لمواجهة كورونا الى ان تونس تعد من اعلى الدول الافريقية من ناحية عدد الوفيات جراء الوباء معتبرة ان عدد الوفيات من اهم الموشرات حول الوضع في علاقة بتفشي الفيروس منتقدة عدد التحاليل التي قالت انه لا يكفي للتقصي وللدلالة على مدى انتشار الوباء.

وابرزت ان توقعات اللجنة استنادا الى فرقها من مهندسين ومختصين في الاحصاء تشير الى ان عدد الوفيات سيبلغ 5000 وفاة في غضون 20 يوما في صورة تواصل الحال على ما هي عليه .

وقالت الوزيرة السابقة ان عدد المصابين بكورونا قد يكون اكثر 10 الاف اصابة نافية الاحصائيات المتداولة حول عدد المصابين المفترض والتي يذهب بعضها الى حد تاكيد وجود مليون مصاب بكورونا مبينة ان الارقام استندت فيها الى نموذج احصاء الاهم حاليا وان تغير الفرضيات وراء اختلاف الارقام بخصوص العدد المفترض للمصابين بكورونا.

ودعت الى الالتزام بالاجراءات والى توضيحها مبينة ان الوعي ضروري للتوقي من العدوى من فيروس كورونا.